Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения «Аль-Кудс» вместо убитого Сулеймани

CentralAsia (CA) - Лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Исмаила Каани главой спецподразделения «Аль-Кудс», которым ранее командовал погибший генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Каани ранее занимал пост заместителя командира подразделения «Аль-Кудс».

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.