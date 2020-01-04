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  4 января 2020
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Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения «Аль-Кудс» вместо убитого Сулеймани

CentralAsia (CA) -  Лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Исмаила Каани главой спецподразделения «Аль-Кудс», которым ранее командовал погибший генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Каани ранее занимал пост заместителя командира подразделения «Аль-Кудс».

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.

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