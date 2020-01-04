Второй дочери президента Таджикистана исполнилось 42 года. Её называют правой рукой отца

CentralAsia (TJ) - Озоде Рахмон, второй дочери президента Таджикистана 3 января исполнилось 42. Рахмон Озода Эмомали среди семерых дочерей Эмомали Рахмона занимает самый высокий государственный пост – она с 2016 года глава Исполнительного аппарата президента и ее поэтому считают "правой рукой” своего отца – президента, передает Ахбор.

Критики называют высокий пост дочери президента еще одним примером узурпации в руках членов семьи Эмомали Рахмона ключевых постов в правительстве Таджикистана и заявляют, что правительство страны все более и более принимает "семейную” форму. Но сторонники называют Озоду Рахмон доброй женщиной и одновременно строгим руководителем, с приходом которой на пост главы президентского аппарата, намного улучшилось реагирование властей на обращения граждан.

Таджикское издание на днях назвало Озоду Рахмон женщиной и политиком 2019 года. Издание напомнило, что 3 января 2019 года международная организация Women Political Leaders(WPL, Женщины –политические лидеры) назначила Озоду Рахмон своим послом в Таджикистане. Также в 2019 году, пишет еженедельник, «неожиданные проверки приема граждан со стороны глав городов и районов и реагирование на обращений граждан привлекли внимание общества к Озоде Рахмон»,

Рахмон Озода Эмомали является второй, после Фирузы Рахмоновой, дочерью президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Она родилась 3 января 1978 года в Дангаринском районе на юге Таджикистана.

Озода Рахмон, как говорится в ее официальной биографии, в 2000 году закончила Таджикский национальный университет, а в 2004-2006 годах, когда ее муж Джамолиддин Нуралиев работал официальным представителем Таджикистана во Всемирном Банке и Международном Валютном Фонде в Вашингтоне, столице США, Озода Рахмон училась на языковых курсах американских университетов Джорджтаун и Мериленд.

Она начала свою трудовую деятельность в 2005 году в качестве атташе по вопросам культуры и образования в посольстве Таджикистана в США. После возвращения на Родину, она с 2006 по 2009 годы возглавляла Консульское управление МИД Таджикистана.

Озода Рахмон в 2009-2014 годах работала заместителем министра иностранных дел Таджикистана, а с 2014 года по январи 2016-го уже первым заместителем министра. 27 января 2016 года Озода Рахмон указом своего отца Эмомали Рахмона была назначена на пост главы Исполнительного аппарата президента Таджикистана.

Озода Рахмон также в мае 2016 года была избрана депутатом Маҷлиси милли – верхней палаты парламента Таджикистана и уже в июле того года стала председателем комитета сената по вопросам конституционных основ, прав и свобод граждан и законности.

25 мая 2012 года она защитила кандитатскую диссертацию на тему "Развитие законодательства о правах и свобод женщин в Таджикистане (1917—2011 г.г.)” и получила степень кандидата юридических наук. Озода Рахмон на время написания диссертации была аспирантом НИИ государства и права Академии наук Таджикистана. Ее научным руководителем был академик Фозил Тохиров.

Озода имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. В мае 2017 года ей присвоили ранг Государственный советник юстиции – самый высокий ранг в системе юстиции и прокуратуры Республики Таджикистан. Президент Эмомали Рахмон 28 августа 2015 года наградил Озоду Рахмон орденом Славы 1-й степени.

Супруг Озоды Рахмон – 42-летний Джамолиддин Нуралиев ранее работал на позиции представителя Таджикистана во Всемирном банке и МВФ. Уже в возрасте 30 лет он стал заместителем министра финансов, а через два года был назначен первым заместителем министра. В мае 2015 года Нуралиева назначили первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана. У Озоды Рахмон и Джамолиддина Нуралиева 5 детей.

Информированные источники называют Джамолиддина Нуралиева основным бенефициаром компании IRS, которая специальным соглашением с правительством Таджикистана с 2010 года взяла на себя сбор денег с трассы Душанбе – Худжанд – Чанак, единственной платной дороги в стране. Сам Нуралиев отрицает свою причастность к IRS.

Нуралиева также считают владельцем в последнее время набирающего силу «Спитаменбанка».