Microsoft прекращает поддержку Windows 7

CentralAsia (CA) - Корпорация Microsoft напомнила, что с 14 января 2020 года прекращает поддержку Windows 7. В заявлении уточняется, что компьютер будет работать и со старой операционной системой, однако компания не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

В пресс-службе Microsoft в России напомнили, что операционная система (ОС) Windows 7 была разработана более 10 лет назад, когда был совершенно другой уровень киберугроз. Так в компании 4 января прокомментировали «РИА Новости» решение о прекращении поддержки «семерки».

Там также предупредили, что пользователи, которые не откажутся от устаревшей ОС, могут стать «легкой добычей» для киберпреступников.

Тем, чьи гаджеты не отвечают современным требованиям, рекомендовано заменить их, поскольку установка новой операционной системы скорее всего снизит производительность. Кроме того, более старые устройства не поддерживают основные возможности безопасности Windows 10, в числе которых системы распознавания лиц и отпечатков пальцев.

Бесплатно обновиться с Windows 7 до Windows 10 нельзя, говорится в сообщении компании. Такая опция была доступна после выхода новой ОС, однако сроки бесплатного перехода истекли еще в 2016 году.