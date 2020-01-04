Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

На совещании обсуждены вопросы социально-экономического, общественно-политического развития и внешней политики Казахстана. Рассмотрены основные мероприятия, запланированные на предстоящий год.

Были затронуты организационные вопросы, связанные с проведением 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби.

Кроме того, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию регионов страны, а также ключевые задачи на І квартал 2020 года.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по усилению работы в сфере повышения эффективности государственного управления и решению актуальных социальных вопросов.