Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире

- Азия и мир, политика
- 14:24, 04 января 2020
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|Предыстория: Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве иранского генерала Сулеймани
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в своем выступлении назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один в мире».
«Прошлой ночью по моему приказу американские ВС успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани», — сказал Трамп.
«Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток, на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно», — отметил Трамп.
A statement from President @realDonaldTrump: pic.twitter.com/Jfy4GCLdif — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2020
В свою очередь постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в разговоре с CNN назвал действия США «объявлением войны». «Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Мы будем мстить, жестоко мстить», — пообещал он.
Также Трамп заявил, что США «предприняли действия, чтобы остановить войну, а не для того, чтобы начать».
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.