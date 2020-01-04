Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в своем выступлении назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один в мире».

«Прошлой ночью по моему приказу американские ВС успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани», — сказал Трамп.

«Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток, на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно», — отметил Трамп.

В свою очередь постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи в разговоре с CNN назвал действия США «объявлением войны». «Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Мы будем мстить, жестоко мстить», — пообещал он.

Также Трамп заявил, что США «предприняли действия, чтобы остановить войну, а не для того, чтобы начать».

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство . В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

Лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Исмаила Каани главой спецподразделения «Аль-Кудс», которым ранее командовал погибший генерал Касем Сулеймани.