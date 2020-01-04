В Казахстане за несвоевременную чистку дорог оштрафовали чиновников

CentralAsia (KZ) - 1 января в Казахстане из-за выпадения снега с усилением ветра наблюдалось ухудшение видимости на некоторых трассах республиканского значения, передает zakon.kz.

Несмотря на принимаемые меры, по причине недостаточного количества специальной техники и крайне неблагоприятных погодных условий, имело место несвоевременная очистка автодорог.

В связи с чем, за невыполнение требований правил содержания автодорог, не обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, в указанный период, сотрудниками административной полиции ДП Карагандинской области к административной ответственности по ст. 631 ч.1 КоАП были привлечены и.о директора КОФ ТОО "Казахавтодор", начальник участка "Дирекции платных дорог" АО НК "КазАвтоЖол", начальник ДЭУ-46 ТОО "Казахавтодор" и начальник ДЭУ-42 ТОО "Казахавтодор.

Было ограничено движение для всех видов транспортных средств на следующих участках автодорог:

- автодорога "Кабанбай Батыр - Нур-Султан - Нура - Темиртау", от кольцевой развязки г. Темиртау до п. Нура;

- автодорога "Кызылорда-Павлодар", от г. Караганды до гр. Павлодарской области;

- автодорога "Екатеринбург-Алматы", от транспортной развязки п. Актау до гр. Акмолинской области.

