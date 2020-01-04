Туркменистан утвердил новый план действий по развитию кадровых ресурсов для здравоохранения

CentralAsia (TM) - Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило пятилетний план действий по развитию кадровых ресурсов здравоохранения в стране, сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

План, разработанный при поддержке ВОЗ, устанавливает ряд амбициозных целей, которые должны быть достигнуты к 2025 году:

· улучшенное планирование и эффективное использование человеческих ресурсов для здравоохранения;

· развитие системы медицинского образования и непрерывного обучения для медицинских работников;

· управление и международное сотрудничество в области людских ресурсов для здравоохранения;

· наращивание научно-технического потенциала;

· мониторинг и оценка в управлении человеческими ресурсами для здравоохранения.

Утверждение плана действий является кульминацией года сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, ВОЗ и заинтересованными сторонами в стране.

В целях содействия планированию, управлению и эффективному использованию трудовых ресурсов здравоохранения в плане действий предусматривается создание реестра кадровых ресурсов для документирования всех работников здравоохранения в стране.