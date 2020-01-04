Французская компания возводит здание банка на юге Ашхабада

CentralAsia (TM) - В южной части Ашхабада вдоль проспекта Чандыбил продолжается строительство административного офиса Акционерно-коммерческого банка «Сенагат», сообщает Turkmenportal. Объект возводит французская компания «Bouygues Batiment International».

Общая площадь земельного участка, отведённого под строительство 15-этажного здания банка, составляет более 67 тысяч квадратных метров. Собственно, строительная площадка занимает на этой территории 16 тысяч 800 квадратных метров. В высоту здание поднимется на 76,5 метра, а его ширина равна 35,5 метра.

На первом этаже разместятся холл, зал заседаний и другие помещения, 2-11-й этажи будут включать рабочие кабинеты сотрудников, на верхних этажах здания – кабинеты руководства банка. 14-й этаж будет техническим, на нулевом уровне расположатся хранилище, столовая, автостоянка. Предусмотрены также автостоянка для клиентов банка.