В Самарканде десятиклассник выпал со второго этажа школы. Он утверждает, что вниз его столкнул замдиректора

CentralAsia (UZ) - Ученик 10-го класса школы №3 в Иштиханском районе Самаркандской области Сухроб Каршибоев утверждает, что заместитель директора школы Адхам Рузиев избил его и столкнул вниз со второго этажа здания за то, что взрывал хлопушки внутри школы. Ученик госпитализирован с переломом правой руки и травмой головы. Замдиректора заявил, что подросток сам выбросился из окна, передает Озодлик.

Инцидент произошел 28 декабря после празднования Нового года в школе №3 в Иштиханском районе.

В разговоре с «Озодликом» мать ученика десятого класса, 17-летнего Сухроба Каршибоева Ёкутой Умрзокова утверждает, что ее сына вниз со второго этажа здания школы столкнул один из учителей.

– Учитель завел моего сына в класс и избил его там. Мой сын не такой, он не мог сам сброситься вниз. Мне позвонили из школы и сказали, что он упал и повредил себе руку. Когда я пришла, то увидела, что все его лицо в синяках и ссадинах, рука сломана, а голова сильно повреждена. Врачи объяснили мне, что сейчас ему вообще нельзя двигать головой, в противном случае, он может ослепнуть или получить диагноз «слабоумие». Какое имел право учитель избивать моего ребенка?, – возмущается мать десятиклассника.

По словам Ёкутой Умрзоковой, ее сын Сухроб был госпитализирован в больницу 28 декабря, а 1 января немного пришел в себя и начал разговаривать с родными. Журналисту «Озодлика» удалось поговорить и с самим Сухробом, который заявил, что школьный учитель избил его ни за что.

– После завершения празднования Нового года в актовом зале послышался звук, похожий на громкий хлопок. Я зашел туда, чтобы узнать, что случилось. Вслед за мной в актовый зал зашел замдиректора и спросил, что я делаю. Я ответил ему, что ничего не делаю. Тогда он обвинил меня в том, что я перечю ему и нанес мне пощечину по лицу и заодно попал в глаз. Удар был настолько сильным, что я не мог открыть глаза. Затем он схватил меня за воротник рубашки и потащил в сторону лестницы на втором этаже. Друзья увидели это и сказали замдиректору, что я ни в чем не виноват. В это время к нам подошел завхоз школы, они вместе с замдиректором потащили меня на верхний этаж, – говорит Сухроб Каршибоев.

Школьник утверждает, что заместитель директора завел его в свой кабинет и начал избивать.

– При входе в кабинет он толкнул меня внутрь. Швырял меня на стол и парты, в результате я оказался возле окна. Потом он закрыл дверь на ключ и продолжил избивать меня. Я находился в состоянии шока, упал рядом с подоконником, схватился руками за подоконник и встал с места. В это время ко мне подошел учитель и толкнул меня вниз. Я помню, как упал на бетон, больше ничего не помню. Меня избили за проступок, который я не совершал. Именно поэтому мне сейчас сильно обидно. Я ведь не дурак, чтобы броситься вниз с высоты второго этажа?!, – сказал десятиклассник «Озодлику».

По словам очевидцев, Сухроб Каршибоев выпал из окна второго этажа на бетонное покрытие. Они говорят, что избивший десятиклассника заместитель директора Адхам Рузиев сам отвез его в больницу.

Мать Сухроба Каршибоева говорит «Озодлику», что врачам замдиректора объяснил, что ее сын получил тяжелые травмы, упав с лестницы.

32-летний Адхам Рузиев, работающий заместителем директора школы по вопросам культуры и духовности, не ответил на телефонные звонки нашего журналиста.

Директор школы №3 в Иштиханском районе Раббана Толлиев заявил «Озодлику», что десятиклассник Сухроб Каршибоев сам выбросился из окна второго этажа.

– Это ложь, что его толкнули из окна второго этажа. Этот мальчик взрывал хлопушки в школе. Никто не признался в этом. Когда учитель вел его в свой кабинет, он попытался выброситься из окна, но учитель схватил его за ремень сумки, который все же порвался и ученик выпал вниз, – сказал директор школы.

Один из одноклассников Сухроба Каршибоева, говоривший с журналистом «Озодлика» на условиях анонимности, сказал, что заместитель директора без особой причины избил Сухроба.

– Никто не взрывал хлопушки внутри школы. Сухроб стоял рядом со мной, мы убирали колонки после праздника. В актовом зале послышался грохот чего-то тяжелого. Сухроб решил зайти туда, чтобы посмотреть, что случилось. Оказалось, что там упал обогреватель. Произошло какое-то недоразумение. Замдиректора подумал, что в случившемся виноват Сухроб, избил его и потащил на верхний этаж, – сказал одноклассник Сухроба Каршибоева.

В отделе милиции Иштиханского района сообщили, что отец десятиклассника Сухроба Каршибоева Дильшод Пирназарова обратился к ним с заявлением и потребовал привлечь к ответственности заместителя директора школы, избившего и выбросившего его сына из окна второго этажа. По данным РОВД, по факту падения школьника со второго этажа ведется доследственная проверка.