Узбекистанец погиб при несчастном случае в Германии

CentralAsia (UZ) - 31 декабря в Консульский отдел в Германии обратился гражданин Узбекистана Н.Х., который сообщил о трагической кончине в результате несчастного случая своего племянника Р.Х, сообщает пресс-служба МИД РУз.



С октября прошлого года Р.Х. в рамках программы по повышению квалификации немецкого общества «PRAXX» на контрактной основе проходил практику в одном из фермерских хозяйств в пригороде г.Киля. 27 декабря он, упав с высоты, разбился. Местная полиция провела расследование и подтвердила несчастный случай.

Консульский отдел Посольства совместно с родственниками и Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана решает консульско-правовые и организационные вопросы транспортировки тела соотечественника на родину.