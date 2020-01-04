Генсек ООН: международное сообщество не может допустить еще одну войну в Персидском заливе

CentralAsia (CA) - В свете последних событий вокруг Ирана Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров к сдержанности. По сообщению СМИ, в результате американской спецоперации накануне убит иранский генерал Касем Сулеймани, глава сил «Аль-Кудс» - подразделения Корпуса стражей исламской революции. Тегеран обещал нанести ответный удар, передает служба новостей ООН.



«Генеральный секретарь последовательно выступает за деэскалацию в Персидском заливе и крайне встревожен в связи с недавним обострением ситуации», - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь.

«В такой момент лидеры должны проявить максимум сдержанности. Международное сообщество не может допустить еще одну войну в Персидском заливе», - подчеркнул Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе сегодняшнего брифинга, заместитель Пресс-секретаря ООН Фархан Хак отметил, что Специальный представитель Генсека в Ираке и глава Миссии ООН по оказанию содействия этой стране Джанин Хеннис-Пласшерт «активно прилагает усилия, чтобы стабилизировать ситуацию насколько это возможно».

Отвечая на вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, известном как «иранская ядерная сделка», Фархан Хак напомнил, что глава ООН «считает соглашение существенным дипломатическим успехом и неоднократно призывал все стороны соблюдать его».

Сделка по Ирану была заключена в 2015 году, однако в 2018 году США вышли из нее, а несколько месяцев назад Иран решил сократить объемы своих обязательств в рамках этого соглашения. «В ООН надеются, что договоренности сохранят силу и все стороны будут соблюдать их», - добавил заместитель Пресс-секретаря Генсека.

По словам Хака, Генеральный секретарь сегодня провел телефонный разговор с Постоянным представителем США при ООН, однако детали этой беседы не раскрываются.

Касем Сулеймани был убит в аэропорту под Багдадом в результате точечного удара, нанесенного, как сообщают из Пентагона, по прямому указанию президента Трампа. Вместе с иранским генералом в ходе инцидента погиб лидер шиитской иракской группировки «Катаиб Хезболлах», которую США обвиняют в гибели американского сотрудника, убитого неделю назад в Ираке.

В связи с гибелью Сулеймани духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур и пообещал отомстить за смерть главы сил «Аль-Кудс».