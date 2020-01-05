Узбекистан завершил разминирование своей границы с Таджикистаном, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Узбекистан заявил о завершении разминирования своей границы с Таджикистаном. Разминирование на границе двух республик проводилось исключительно силами и средствами Узбекистана, сообщил «Азия-Плюс» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

По его словам, узбекская сторона отказалась от помощи таджикских саперов в данном деле, так как разминирование осуществляется исключительно на территории соседнего государства.

Напомним, по итогам первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в конце 90-х годов прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что хочет предотвратить проникновение на свою территорию боевиков Исламского движения Узбекистана.

По данным Национального минного центра Таджикистана, в целом за последние двадцать лет 374 гражданина республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения: это трагедии, которые происходили не только на таджикско-узбекской границе, но и внутри республики. Сколько человек погибли при подрыве мин именно на таджикско-узбекской границе – не уточняется.

В ходе разминирования территории Таджикистана за указанный период получили ранения 20, а погибли двое таджикских саперов.