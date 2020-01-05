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  5 января 2020
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Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

CentralAsia (CA) -  Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Ираке, доставили в Иран, где проходит церемония прощания. Похороны генерала состоятся в Кермане 7 января, передает "Ъ".

Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.

Напомним, иранский генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ».

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