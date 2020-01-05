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  5 января 2020
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В Туркменистане завершился осенний призыв в армию

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане официально завершилась осенняя призывная кампания в Вооруженные силы и другие войска нашей страны, которая проходила в октябре-декабре 2019 года, сообщает Turkmenportal.

В соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе», в этот период также были уволены в запас военнослужащие, прошедшие двухлетнюю службу по призыву.

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