В Туркменистане завершился осенний призыв в армию

CentralAsia (TM) - В Туркменистане официально завершилась осенняя призывная кампания в Вооруженные силы и другие войска нашей страны, которая проходила в октябре-декабре 2019 года, сообщает Turkmenportal.

В соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе», в этот период также были уволены в запас военнослужащие, прошедшие двухлетнюю службу по призыву.