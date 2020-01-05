Андижанский областной суд оставил в силе решение об административном аресте блогера Нуритдинова

CentralAsia (UZ) - Кассационная инстанция Андижанского областного административного суда отклонила жалобу блогера из Андижана Абдуфатто Нуритдинова, который под псевдонимом Отабек Нуритдинов освещал в Facebook’е социально-политические события в регионе.

«Суд всесторонне и полностью изучил материалы по административному делу и отклонил жалобу, поступившую в кассационном порядке, оставив ее без удовлетворения, а решение Андижанского областного административного суда от 30 декабря в отношении него – без изменений», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Узбекистана.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что Абдуфатто Нуритдинов был оштрафован и арестован на 15 суток по обвинению в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Жалобу на него подали хоким Асакинского района Андижанской области, директор районной школы и начальник областного управления народного образования.

Источник радио сообщил, что блогер Абдуфатто Нуритдинов в основном освещал в Facebook'е проблему, связанную с хищением бюджетных средств представителями администраций (хокимиятов) Андижанской области и Асакинского района.

По его словам, 30 декабря прошлого года сотрудники ОВД Асакинского района обманным путем привезли блогера в районный финансовый отдел, обещая обсудить с ним вопрос о расходовании бюджетных средств, а затем отвезли в суд.

Ранее директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов, комментируя арест блогера Абдуфатто Нуритдинова, отметил необходимость скорейшей отмены нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.