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  5 января 2020
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36 человек погибли в результате обрушения строившегося здания в Камбодже

CentralAsia (CA) -  В результате обрушения в Камбодже строящегося семиэтажного здания погибли 36 человек, передает NHK.

Эта трагедия произошла в пятницу в прибрежном городе Каеп. Многие рабочие и члены их семей оказались в завалах на месте обрушившегося здания, так как в Камбодже рабочие и их семьи часто живут на местах строительства.

Утром в воскресенье правительство объявило о завершении поисково-спасательной операции.

Правительство сообщило, что по результатам этой операции, 59 человек оказались заваленными обломками, 39 из которых погибли.

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