На $680 млн. В Казахстане обсуждают проблему «серого» импорта из Узбекистана

CentralAsia (KZ) - Серия материалов о сером импорте товаров из Узбекистана вызвала негодование в департаменте госдоходов по Туркестанской области, в ведомстве которого находятся таможенные посты на границе. Здесь отрицают сам факт возможности беспошлинного ввоза и удивляются, откуда взялась информация о способах и таксе доставки груза. В ДГД началась служебная проверка, а с участием предпринимателей и специалистов Палаты предпринимателей прошел круглый стол, сообщает inbusiness.kz который также рассказывал, что расхождение в показателях импорта-экспорта между УЗ и РК достигает 680 млн долларов.

Выступив в роли тайных покупателей, специалисты Региональной палаты предпринимателей выяснили, что «потеря» происходит прямо при пересечении границы, товар в виде ручной клади переносят носильщики. Причем не только текстиль или сухофрукты, но даже стройматериалы.

Сотрудники РПП установили, что процесс ввоза товаров в РК происходит в вечернее и утреннее время. Услуга за неофициальный ввоз товаров из Узбекистана составляет ориентировочно 0,65 цента за 1 кг (≈250 тг), тогда как по официальному необходимо оплатить в два-три раза дороже в зависимости от стоимости товара, таможенных пошлин и НДС. Посредники могут перевезти в неограниченном количестве с доставкой до пункта назначения по Казахстану, с соответствующими документами, которые оформляются на территории автостанции с. Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области.

«Мы в рамках ВЭД начинаем изучать, и поступают неоднократно и видеоматериалы, сигнализируют, что ручным провозом тюками, есть и частными перевозчиками, и в крупных промышленных масштабах перевозки идут. Когда у нас был деловой форум, мы там по рекомендации предпринимателей встретились с узбекской стороной, и мы как тайный покупатель провели работу, наши эксперты выезжали. И там на месте представители завода предложили сами привезти без растаможки. Вот ставка 0,65 цента за килограмм. Изучали таможенные данные официальные. У нас есть данные ввоза в Казахстан. Практически в год на 500 млн долларов разница имеется. А если посмотреть аналогично экспорт Казахстана в Узбекистан и импорт из Казахстана, то цифры почти одинаковые», – подтвердил ранее опубликованное сотрудникам ДГД директор НПП «Атамекен» Шымкента Нурлан Кабиштаев.

Но чиновникам такие факты не показались соответствующими действительности, они несколько раз переспрашивали, почему же предприниматели не писали им жалобы на творящийся на границе беспредел.

«Вы два органа обвиняете в коррупции. Надо было разобраться между собой. У нас есть статистика оплаты и нормы законодательства. 25 кг положено проносить. Новые технологии у нас, обновление оборудования всех постов. До двух месяцев сохраняется запись. Это что, проходной двор – государственная граница?» – возмутился заместитель руководителя ДГД по Туркестанской области Елдос Саудабаев.

Однако приглашенные на встречу предприниматели парировали, что имеют видеозаписи, на которых видно, как носильщики перевозят на тачках товар, объемы которого, даже невооруженным взглядом видно, сильно превышают разрешенные 25 килограммов.

«Мы жаловались неоднократно, в 2014, в 2015 годах ваше ведомство вызывали на место. Приходят костюмы из Узбекистана, а мы своим продать не можем. Мы и дежурство устраивали на границе, видео снимали. Костюмы проходят через этот пост без разрешительных документов. Четыре года я жаловалась в НПП, в Астану писала, но никаких перемен. Наша фабрика на грани закрытия. Я сколько раз писала письма. Входит в день 10 тысяч костюмов! Каждый год ездим контрабандистов смотрим, везде они ходят – продают, а посредники сидят у нас, в Шымкенте. В Намангане было 25 фабрик, а теперь открылось 150 в одном городе! Всем выгоднее заказывать в Узбекистане. У нас в городе всего три фабрики такую продукцию выпускают, почему мы не можем работать?!» – вопрошает директор фабрики по пошиву костюмов ТОО «Алтын адам тігін фабрикасы» Балжан Халмуратова.

Балжан Халмуратова утверждает, что 50% шымкентских школьников тоже одеты в форму, сшитую в Узбекистане, лишь по одной причине – она намного дешевле. С подобной проблемой столкнулись и импортеры кондитерских изделий из Узбекистана – компания Nurtay distribution company. Оказалось, что продать официально ввезенную продукцию практически невозможно, ведь точно такая же продается дешевле.

«По рынку проходишь, наши торговые представители говорят, мы не можем реализовать товар по такой цене, потому что вон с Узбекистана привозят намного дешевле. Качество одно и то же! Один и тот же товар. Причем мы уже жаловались и писали. Но нам ответили, что, пока у вас не будет зафиксированного случая, что ваш брендовый товар продают, мы вас не можем в реестр включить. И мы ничего не смогли сделать. С поличным надо, оказывается, задержать», – удивляется юрист Nurtay distribution company Давран Юлдашев.

Учитывая, что таможенники с пограничниками не поверили исследованиям и анализу НПП, в палате предложили предоставить для расследования имеющиеся у них видеоматериалы, но только после официального запроса, параллельно направив их в антикоррупционное агентство.

При этом в ДГД предложили создать комиссию с участием НПП, бизнесменов и журналистов, показать им работу пограничных постов и меры предотвращения коррупционных правонарушений. Однако предприниматели отметили, что сейчас ловить преступников на границе не время, январь и февраль – затишье для участников ВЭД с обеих сторон границы. Активизируются поставки предположительно только в марте.