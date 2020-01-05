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  5 января 2020
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Глава Bek Air: Если компанию признают виноватой, я своих парней в обиду не дам и сам за них всех отсижу
фото: Forbes.kz
фото: Forbes.kz

CentralAsia (KZ) -  Владелец авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов сообщил в интервью блогеру Дмитрию Дубовицкому, что готов сам понести наказание за авиакатастрофу под Алматы.

"Пилот с ситуацией справился. Если компанию признают виноватой, я своих парней в обиду не дам. Я сам за них всех отсижу, но из них, из моих подчинённых, никто не будет сидеть. Пилота погибшего в обиду мы не дадим, потому что я вижу, что он управлял. Его начальников, лётной, инженерной службы, я тоже в обиду не дам. Если встанет вопрос, что с Bek Air кто-то должен быть наказан, то я готов понести наказание, готов написать чистосердечное признание. Сажайте меня, других никого не сажайте. Я на это готов", – сказал Нурлан Жумасултанов.

Самолёт Bek Air потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря.

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