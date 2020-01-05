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  5 января 2020
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Второй пилот рухнувшего самолета Bek Air пришел в сознание

CentralAsia (KZ) -  Второй пилот рухнувшего самолета Bek Air пришел в сознание, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы сообщили, что мужчину перевели из реанимации в профильное отделение.

"Его состояние стабилизировалось. Он в сознании. Разговаривает и находится в ясном уме", - уточнили в пресс-службе.

Также медики рассказали о состоянии остальных пострадавших во время авиакатастрофы. Трех пациентов с помощью санавиации перевезли в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Нур-Султана. Их состояние тоже стабилизировалось, в динамике наблюдается улучшение.

Кроме того, в больницах Алматы сейчас находятся 27 пострадавших, семеро из которых дети. Один человек по-прежнему остается в реанимации городской многопрофильной клинической больницы. У всех пациентов состояние стабильное.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет Bek Air. Погибли 12 человек.

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