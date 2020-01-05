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  5 января 2020
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В Иране тысячи людей прощаются с убитым генералом Касемом Сулеймани (видео)
Предыстория: Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом номер один в мире

CentralAsia (CA) -  Иранцы прощаются с генералом Касемом Сулеймани. Тело командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, было доставлено в город Ахваз на юго-западе Ирана. На улицы вышли тысячи людей. В связи с церемонией закрыты административные учреждения, школы и университеты, передает Euronews.

Траурное мероприятие пройдет также в Мешхеде. Затем гроб с телом генерала привезут в Тегеран. Похоронят Сулеймани 7 января в его родном городе Кермане.

Военачальник был убит в результате ракетного удара в районе аэропорта иракской столицы Багдада по распоряжению президента США Дональда Трампа. В официальном заявлении Минобороны США говорится, что атака на Сулеймани была проведена в целях защиты американских граждан, находящихся за рубежом.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани.

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