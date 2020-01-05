Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

CentralAsia (CA) - Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством" и вывод иностранных войск из страны, передает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимым.