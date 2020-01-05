[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

CentralAsia (CA) -  Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством" и вывод иностранных войск из страны, передает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимым.

print
  • Депутат парламента Таджикистана назначена заместителем главы Хатлона
  • Узбекистанец погиб при несчастном случае в Германии
  • Токаев провел совещание с руководством Администрации Президента по приоритетным направлениям работы в 2020 году



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189