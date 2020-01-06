Как ИГ, Гитлер и Чингисхан. Монгольские блогеры возмущены словами иранского министра при сравнении Трампа

CentralAsia (MNG) - Министр информационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари Джахроми сравнил президента США Дональда Трампа с "терр монгольским правителем Чингисханом".

Джахроми напомнил о заявлении Трампа, который пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, в том числе "по значительным и важным для Ирана и иранской культуры".

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

"Как ИГИЛ! Как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер! Как [основатель Монгольской империи] Чингисхан! Они все ненавидели культуры. Трамп – террорист в костюме. Скоро он узнает, что никогда не сможет победить великие иранские нацию и культуру", – написал министр в Twitter 5 января.

По-этому поводу монгольские блогеры написали: "Для иранского министра оскорбительно называть нашего Великого Чингисхана террористом в социальных сетях, а сравнение нашего хана с Гитлером также невероятно оскорбительно, враждебно и является нарушением наших международных отношений. Он должен извиниться!".

Другой пользователь пишет: "Чингисхан - умный человек всех миров. Великий Хан. Монголы основали вашу страну Иран. История вашей страны - это история монголов".

Ещё один монгол обратился к министру Ирана со следующими словами: "Уважаемый иранский министр, Чингисхан никогда не ненавидел культуры, вместо этого он прилагал усилия, чтобы объединить всю известную цивилизацию в едином мире с великими принципами взаимопонимания и сосуществования, одновременно продвигая свободную торговлю и свободу вероисповедания".