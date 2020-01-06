В Туркменистане школьники подрабатывают вместо занятий

CentralAsia (TM) - Старшеклассники средних школ города Мары, часто пропускают занятия, так как многие подрабатывают для того, чтобы материально помогать своим семьям. При этом некоторые дети ходят в школу один раз в неделю. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в Марыйском велаяте.

«Например, на автомойках города можно увидеть работающих там школьников. Они моют машины за 20 манатов, снаружи и изнутри, а чтобы вымыть только снаружи им платят по 10 манатов. Половину заработанных денег они отдают владельцам автомоек», - сообщает корреспондент Азатлыка. (По курсу ЦБ Туркменистана 3,5 манат - $1 - примечание редакции).

В данное время школьники на зимних каникулах. Как отмечает корреспондент Азатлыка, родители школьников не препятствуют их работе и в учебное время, зачастую вместо занятий. Таким образом, некоторые дети ходят в школу раз в неделю.

«Родители не против, чтобы их дети работали, потому, что многие семьи находятся в тяжёлом материальном положении. Поэтому дети ходят в школу раз в неделю», добавил корреспондент, со ссылкой на местных жителей.

По его словам, у этих школьников нет интереса к учёбе. Их даже не беспокоит, что у них в аттестатах могут быть плохие оценки.

Корреспондент поговорил с несколькими школьниками, трудящимися на разных работах.

«Когда я спросил у одного парня, не скажется ли это на его оценках в аттестате, он ответил: «У нас всё равно нет денег для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, поэтому для меня аттестат это кусок бумаги. А сейчас меня беспокоит то, что, если я не буду работать, моей семье придётся туго», привёл слова школьника корреспондент.

Как ему стало известно, дети из многих семей из-за тяжёлого материального положения не участвовали в праздничных торжествах, проведённых в школах по случаю Нового года.

Жители Туркменистана вот уже три года переживают экономические трудности. Власти наличие проблем не признают, государственные СМИ об этом не сообщают.