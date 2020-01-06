В Казахстане ребенок выпал из аттракциона на ходу: момент попал на видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы на праздничных выходных произошел инцидент: подросток сорвался с аттракциона "рогатка" и получил тяжелые травмы, приземлившись на асфальт.

Видео с происшествием в парке появилось в социальных сетях. Как сообщил казахстанский сайт TengriNews, мальчик упал в субботу, 4 января.

На опубликованных кадрах видно, что перед прыжком с 13-летним мальчиком общался инструктор. Подростку посоветовали поднять голову во время полета. Когда аттракцион привели в действие, ребенок взлетел, но на высоте около пяти метро крепления ослабли, и мальчик упал на землю.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него многочисленные переломы рук и ног.

"Мальчик получил компрессионный перелом четырех поясничных позвонков. Также у него диагностированы закрытый перелом лодыжек со смещением, закрытый перелом левой стопы со смещением, закрытый перелом правой пяточной кости без смещения", - рассказали в управлении общественного здоровья.

В СМИ высказываются версии о том, что инструктор неверно застегнул страховочный пояс или что мальчик сам помешал мужчина как следует пристегнуть его.