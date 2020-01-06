[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ребенок выпал из аттракциона на ходу: момент попал на видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы на праздничных выходных произошел инцидент: подросток сорвался с аттракциона "рогатка" и получил тяжелые травмы, приземлившись на асфальт.

Видео с происшествием в парке появилось в социальных сетях. Как сообщил казахстанский сайт TengriNews, мальчик упал в субботу, 4 января.

На опубликованных кадрах видно, что перед прыжком с 13-летним мальчиком общался инструктор. Подростку посоветовали поднять голову во время полета. Когда аттракцион привели в действие, ребенок взлетел, но на высоте около пяти метро крепления ослабли, и мальчик упал на землю.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него многочисленные переломы рук и ног.

"Мальчик получил компрессионный перелом четырех поясничных позвонков. Также у него диагностированы закрытый перелом лодыжек со смещением, закрытый перелом левой стопы со смещением, закрытый перелом правой пяточной кости без смещения", - рассказали в управлении общественного здоровья.

В СМИ высказываются версии о том, что инструктор неверно застегнул страховочный пояс или что мальчик сам помешал мужчина как следует пристегнуть его.

print
  • Тело генерала Сулеймани доставили в Иран
  • Второй пилот рухнувшего самолета Bek Air пришел в сознание
  • В Казахстане установили квоты на привлечение иностранной рабсилы на 2020 год



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189