Посол Чехии Иржи Бродски: чехи очень заинтересованы в ведении бизнеса с монголами

CentralAsia (MNG) - В 2020 году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и интересное интервью о важных событиях, исторических отношениях и деловых отношениях между Чешской Республикой и Монголией от монгольского новостного сайта GOGO.MN.

- Каковы были ключевые события нашего сотрудничества за последние 70 лет?

- Как вы знаете, две наши страны раньше были советскими спутниками. Они оба пережили коммунистическую эпоху. Монголия и Чехословакия сотрудничали друг с другом и были близкими партнерами. Чехословакия была вторым по величине торговым партнером Монголии после Советского Союза, объем торговли составлял 6 процентов вашей внешней торговли. Многие чешские специалисты, особенно геологи и инженеры-строители, работали здесь и внесли важный вклад. Чешские товары, такие как автобусы Karosa, которые использовались в общественном транспорте в Улан-Баторе, мотоциклах Jawa, автомобилях Skoda, грузовиках Tatra и обуви Bata, были здесь популярны. Наше участие в обработке кожи, в водоподготовке и в лесном хозяйстве, в развитии инфраструктуры, в строительстве первой в Улан-Баторе больницы и других общественных зданий, в открытии шахты Эрдэнэт и других важных объектов в вашей горнодобывающей промышленности - все эти факты представляют важную заголовки в двусторонних отношениях.

Конечно, другим заголовком стало то, что обе наши страны начали переход к демократии в 1990 году. Мы продолжали поддерживать друг друга на международных форумах и продолжали работать вместе. Хотя была небольшая пауза, но, на мой взгляд, это была естественная пауза. Учитывая тот факт, что мир открылся для нас, мы оба смотрели в другом месте в начале 1990-х, не только на арене советских государств-сателлитов. Таким образом, мы со временем нашли способ вернуться друг к другу, и поэтому Чешская Республика, как это произошло в 1993 году, включила Монголию в список приоритетных стран для сотрудничества в целях развития. С 1996 года в Чешской Республике были реализованы проекты сотрудничества в области развития на сумму более 50 миллионов долларов США в тех секторах, о которых я упоминал ранее, которые были там и были известны до 1990 года. Так что это ключевые события 70-х годов, как я их вижу.

Для Чешской Республики одной из ключевых зарубежных амбиций было вступление в НАТО и Европейский Союз. Когда вы смотрите на круг Европейского Союза, Чехия - ваш лучший друг в Европейском Союзе. Это мое твердое мнение, потому что мы знаем друг друга годами, у нас хорошее взаимопонимание, мы испытали недостаток свободы и поэтому знаем ценность свободы, демократии и знаем ценность рыночная экономика и мы принадлежим защитникам рыночной экономики и свободной торговли на международной арене.

Чешская Республика очень поддерживает Монголию, использующую в своих интересах так называемую схему GSP +, которая означает, что импорт 6200 видов вашей продукции в страны-члены Европейского Союза без каких-либо таможенных пошлин, и Чешская Республика может стать вашими воротами в Европейский Союз в этом отношении. Точно так же Монголия могла бы стать воротами для чешских компаний в Юго-Восточную Азию.

- Сколько чешских компаний и организаций в настоящее время работают в Монголии?

-Если вы говорите о постоянном присутствии, то это очень мало. Постоянно присутствуют только две чешские компании и две чешские НПО. Finep строит многоквартирные дома в Эрдэнэт с местным партнером, а Khaanzaa реализует несколько десятков проектов очистных сооружений. Неправительственные организации, которые работают здесь и очень активны, это «Люди в беде» и «Каритас», чешские НПО. Мы также работаем с ADRA, у которой есть офис в Праге.

Поэтому я рад и ценю тот факт, что эти НПО работают в Монголии. Я стремлюсь увеличить число чешских частных компаний, ведущих бизнес с Монголией. Это, безусловно, приоритет номер один для этого посольства.

- Насколько чешские инвесторы доверяют монголам?

- Существуют традиционные отрасли, такие как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, развитие инфраструктуры, включая гражданскую авиацию, и охрана окружающей среды. Очень важным сектором, где мы продолжаем работать вместе, является лесное хозяйство и другие области, о которых я упоминал, когда речь идет о защите исчезающих видов. Так что это основные области, но Чешская Республика имеет особое сравнительное преимущество, когда речь идет о высокотехнологичных и умных решениях, новых технологиях. Я хотел бы подчеркнуть самые умные технологии «Евро стандарта», а также решения для искусственного интеллекта и Интернета.

Поскольку я продолжаю говорить чешским предприятиям, Монголия очень активна в Интернете, это страна Facebook. Я думаю, что это растущая тенденция, когда люди начинают делать покупки онлайн и делать переводы онлайн. Так что даже в сфере финансовых услуг чехи заинтересованы в сотрудничестве с монгольскими партнерами. Мы также концентрируемся на доменах, которые действительно высокотехнологичны и имеют добавленную стоимость, на электронной коммерции.

- Сколько монголов в Чешской Республике и в каком секторе они в основном работают?

- Как вы знаете, Чешская Республика - это страна с самой многочисленной монгольской общиной в Европе. В настоящее время в Чехии проживают 10 тысяч монголов. Они работают на чешские компании, и эти компании очень счастливы, и, я хотел бы добавить, Чешская Республика очень довольна гражданами Монголии, живущими в нашей стране, потому что они действительно прилежны, они дружелюбны и очень хорошо ассимилируются, они учат язык. Мы не видим их в криминальных записях полицейской статистики, и они лояльны к компаниям, для которых они работают. Они также происходят из цивилизационной среды, которая ничем не отличается от нашей. Именно поэтому чешское правительство решило, что оно введет специальный режим найма рабочей силы из Монголии.

Существует квота: 1000 разрешений на работу выдается в год гражданам Монголии, но в дополнение к этому мы сохраняем доступ открытым и вне программы, так что в основном это 1200 примерно в год. Они в основном работают в мясном секторе, обработке кожи и в автомобилестроении, потому что Чешская Республика является сверхдержавой в Центральной Европе, когда речь заходит об автомобильной промышленности. Мы производим кожаные сиденья для автомобилей Volvo.

Мы производим автомобили Škoda, самые маленькие автомобили для Toyota, Peugeot, Citroen. Мы также производим автомобили Hyundai, шины, рули и приборные панели, все, что вы можете себе представить об автомобилях. Вот где монголы работают очень хорошо, а также в пищевой промышленности. У нас есть широкий спектр предприятий по переработке пищевых продуктов, которые очень рады использовать монголов, и мы также ищем более квалифицированную рабочую силу. Таким образом, существует 30 квот в год для найма экспертов с университетским образованием и некоторыми навыками.

Я рассматриваю это позитивно, потому что эти люди вернутся в Монголию с конкретными ноу-хау и отношениями с Чешской Республикой. Это можно увидеть у 20 тысяч монгольских выпускников чешских и словацких университетов, которые учились в нашей стране до 1990 года. Они послы Чешской Республики в Монголии, и я действительно вижу это каждый день. Я просто хотел бы упомянуть, например, Цэнгуун Пурэвжава, который является владельцем компании АЛТАН ТАРИА, и других, которые вносят большой вклад в чешско-монгольские отношения.

-Правительства двух стран подписали Соглашение о социальной защите 2019. Каковы преимущества заключения этого соглашения?

-Преимущества как для монголов, работающих в Чешской Республике, так и, в конечном итоге, для чехов, работающих в Монголии. Когда они работают в одной из стран, в соглашении говорится, что они будут оплачивать страховку только в одной стране. Рабочие годы в одной стране будут учитываться как период, когда они работали, и это будет иметь отношение к их пенсии.

В случае с Монголией это соглашение предусматривает, что Чехия будет выплачивать пенсии ретроактивно с 1995 года. Так что для монголов, которые работали в Чешской Республике с 1995 года, это уже будет учитывать пенсии в будущем. Процесс ратификации продолжается, но я надеюсь, что с чешской стороны ратификация в обеих палатах будет завершена в начале этого года, и она достигнет канцелярии президента для подписи президента.

- Сколько монголов получили визу в Чехию в прошлом году?

-Это было 3800 граждан Монголии, которые получили шенгенскую визу, выданную нашим посольством. Стоит отметить, что чешское посольство также представляет Швейцарию, Словакию, Польшу, Эстонию и Литву в Монголии в краткосрочной шенгенской визе.

- Вы прожили в Монголии 2 года. Пожалуйста, поделитесь с нами тем, что вас больше всего впечатлило за это время?

- Меня больше всего впечатляет монгольский народ. Они действительно являются ключевой движущей силой для меня, чтобы наслаждаться этой работой. Меня больше всего поразила красота вашей страны. Вы ожидаете, что страна красивая, но она красивее, чем вы можете ожидать. Я пытаюсь быть послом, который не сидит в Улан-Баторе. Я предпочитаю ездить в разные аймаки и разговаривать с губернаторами и мэрами. Я продолжу делать это и в этом году. Это способ сблизить наши страны, на мой взгляд, и это то, чем я наслаждаюсь больше всего в вашей стране.

Ваша страна такая красивая. Если вы идете на север, это действительно согревает ваше сердце, потому что оно напоминает нашу часть мира, а значит, оно более холмистое и зеленое. Здесь больше лесов. Вы также видите сельское хозяйство, долины, полные пшеницы и немного кукурузы, а затем вы идете на юг, и вы увидите красивые пустыни и диких животных. Вам не нужен зоопарк в Монголии, потому что у вас есть множество животных в их домашней среде, и это ваш огромный актив.

С точки зрения фотогеничности ваша страна обладает определенным сравнительным преимуществом. Именно поэтому я пытаюсь развивать туризм между нашими двумя странами. Поэтому мы также обсуждаем, что делать с визовым режимом, чтобы облегчить его в обоих направлениях. Конечно, мы маневрируем в шенгенской системе, но есть способы ослабить режим. Я думаю, что Монголия заслуживает больше чешских туристов, чем только 1000 в год.

Я также хотел бы отметить, что гостеприимство здесь очень исключительное. Куда бы вы ни пошли, и это может быть в глуши, люди очень гостеприимны. И они могут приготовить очень хорошую еду. Где-то вы не ожидаете, что они даже готовят, и они очень хорошо умеют готовить отличную еду. Так вот что мне тоже нравится.

-Спасибо за ваше время, уделённое нам.

-Спасибо за интервью.