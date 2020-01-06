Утвержден новый кредит Всемирного банка для животноводческого сектора Монголии

CentralAsia (MNG) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка 13 декабря 2019 года одобрил кредитное финансирование в размере $30 млн. для Проекта коммерциализации животноводства в Монголии.

Проект поможет улучшить здоровье и продуктивность животноводства и повысить ценность таких продуктов, как мясо и молочные продукты, путем коммерциализации целевых цепочек создания стоимости в выбранных местах, сообщается в пресс-релизе организации.

Монгольское сельское хозяйство и животноводство имеют более 70 миллионов голов скота и широкие пастбищные угодья и обладают огромным потенциалом для стимулирования экономической диверсификации и в качестве основного источника занятости на широкой основе.

Однако такие серьезные проблемы, как низкая продуктивность, проблемы со здоровьем животных и уязвимость к изменению климата и экстремальным погодным явлениям, ограничивают потенциал сектора. Около 56 процентов скотоводов в Монголии имеют поголовье скота на 200 голов или меньше и находятся в ловушке цикла с низким и низким выходом и низкой продуктивностью. Болезни животных в сочетании с плохой гигиеной питания и недостаточным питанием ограничивают производство и качество мясных и молочных продуктов. В результате экспорт мяса из Монголии остался на уровне менее 10 процентов своего потенциала, несмотря на близость страны к крупнейшим в регионе рынкам для импорта мяса.

«Производительность животноводства является ключом к повышению конкурентоспособности отрасли. Улучшение здоровья животных и продуктивности животноводства за счет коммерциализации цепочки создания стоимости позволит более диверсифицировать экономику и будет способствовать широкой занятости и росту доходов в сельской местности, и в то же время улучшит продовольственную безопасность и продовольственную безопасность», - сказал Андрей Михнев, руководитель представительства Всемирного банка в стране.

Новый проект направлен на улучшение качества и доступа к ветеринарным услугам на национальном уровне и содействие в создании зон, свободных от трансграничных болезней животных. Проект поможет повысить эффективность Управления ветеринарных служб Монголии по эффективному контролю заболеваний животных, поощрению ответственного использования противомикробных препаратов, оказанию ветеринарных услуг общественному здравоохранению и повышению безопасности пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, проект улучшит продуктивность животноводства и увеличит объем продукции животноводства, отвечающей требованиям рынка, путем развития партнерских отношений между производителями и переработчиками. Более того, проект обеспечит немедленное реагирование в случае допустимого кризиса или чрезвычайной ситуации.

Пятилетний проект будет реализован Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.