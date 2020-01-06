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  6 января 2020
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Дональда Трампа сравнили с Гитлером, Чингизханом и назвали террористом

CentralAsia (CA) -  Глава США Дональд Трамп — «террорист в костюме», он похож на Гитлера и Чингисхана, заявил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. По его словам, все они ненавидели чужие культуры.

"Очень скоро он (Трамп. — ист) поймёт, что никто не может победить великую иранскую нацию и культуру," — написал чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

3 января 2020 года при ракетной атаке США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.

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