Дональда Трампа сравнили с Гитлером, Чингизханом и назвали террористом

CentralAsia (CA) - Глава США Дональд Трамп — «террорист в костюме», он похож на Гитлера и Чингисхана, заявил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. По его словам, все они ненавидели чужие культуры.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020