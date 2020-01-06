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  6 января 2020
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В Узбекистане начала действовать единая транспортная карта

CentralAsia (UZ) -  С 1 января 2020 года в Узбекистане начала действовать единая система оплаты общественного транспорта «Тошшахартрансхизмат» при помощи пластиковых карт.

Как сообщили в ведомсиве, единая транспортная карта оснащена бесконтактной технологией NFC. Стоимость карты составляет 11 тысяч сумов (более $1). Приобрести можно в киосках города, кассах метрополитена и прочих точках продаж. Пополнить счет можно при помощи мобильных платежных систем.

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