В Узбекистане начала действовать единая транспортная карта

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2020 года в Узбекистане начала действовать единая система оплаты общественного транспорта «Тошшахартрансхизмат» при помощи пластиковых карт.

Как сообщили в ведомсиве, единая транспортная карта оснащена бесконтактной технологией NFC. Стоимость карты составляет 11 тысяч сумов (более $1). Приобрести можно в киосках города, кассах метрополитена и прочих точках продаж. Пополнить счет можно при помощи мобильных платежных систем.