Акробаты из Узбекистана упали с 10-метровой высоты в Амстердаме

CentralAsia (UZ) - Воздушные гимнасты из Узбекистана Кристина Воробьёва и Рустэм Османов сорвались с 10-метровой высоты во время выступления в рамках шоу Всемирного рождественского цирка 3 января в Королевском театре Карре в Амстердаме.

По словам очевидцев, инцидент произошел, когда Рустэм удерживал Кристину одной рукой, держась за конструкцию. Однако в этот момент акробат ослабил хватку, сообщили местные СМИ.

«Она упала на спину и оставалась неподвижной. Он все еще двигался», - пояснил один из зрителей.

Мама Кристины, Елена Воробьева опубликовала пост в социальных сетях, где пишет, что дочери сделали операцию, которая прошла успешно.

Артист цирка Алексей Чепрасов также отметил, что по поступившей информации Кристине сделали операцию (смещение позвонков) и поставили спицы. Со слов врачей операция прошла успешно.

Кристина Воробьёва и Рустэм Османов в дуэте Sky Angels завоевали множество призов, включая высшую награду индустрии «Золотой клоун» фестиваля в Монте-Карло, называемую цирковым «Оскаром».