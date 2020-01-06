[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Акробаты из Узбекистана упали с 10-метровой высоты в Амстердаме

CentralAsia (UZ) -  Воздушные гимнасты из Узбекистана Кристина Воробьёва и Рустэм Османов сорвались с 10-метровой высоты во время выступления в рамках шоу Всемирного рождественского цирка 3 января в Королевском театре Карре в Амстердаме.

По словам очевидцев, инцидент произошел, когда Рустэм удерживал Кристину одной рукой, держась за конструкцию. Однако в этот момент акробат ослабил хватку, сообщили местные СМИ.

«Она упала на спину и оставалась неподвижной. Он все еще двигался», - пояснил один из зрителей.

Мама Кристины, Елена Воробьева опубликовала пост в социальных сетях, где пишет, что дочери сделали операцию, которая прошла успешно.

Артист цирка Алексей Чепрасов также отметил, что по поступившей информации Кристине сделали операцию (смещение позвонков) и поставили спицы. Со слов врачей операция прошла успешно.

Кристина Воробьёва и Рустэм Османов в дуэте Sky Angels завоевали множество призов, включая высшую награду индустрии «Золотой клоун» фестиваля в Монте-Карло, называемую цирковым «Оскаром».

print
  • Второй пилот рухнувшего самолета Bek Air пришел в сознание
  • Тело генерала Сулеймани доставили в Иран
  • В январе в Совете Безопасности председательствует Вьетнам



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189