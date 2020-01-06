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  6 января 2020
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Город Муйнак вблизи Аральского моря признали самым страшным местом в мире

CentralAsia (UZ) -  Так называемое «Кладбище кораблей» - город Муйнак (Узбекистан), расположенный в регионе Аральского моря, попал в список «Самых страшных мест в мире», который был опубликован известным и популярным телеканалом Fox News, отмечает сайт sciencexxi.com.

В этом списке Муйнак занял 11-ое место.

Раньше Аральское море стояло на 4-ой позиции в мире по величине.

В середине прошедшего столетия город являлся оживленным портовым местом на берегу Аральского моря.

Усыхание Аральского моря стало одной из ужаснейших экологических катастроф.

На сегодня 90 процентов моря высохло, и на морском дне, превратившемся в пустыню, тонут в песке ржавеющие корабли.

Также в списке самых страшных мест в мире числится крепость Маунселл, расположенная на берегу Северного моря Англии.

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