Правительство Монголии решило создать подразделение экологической полиции

CentralAsia (MNG) - На заседании правительства Монголии, прошедшем 6 января, было решено создать подразделение экологической полиции в структуре полиции страны.

С решением правительства в общей сложности 170 новых должностей утверждаются для полиции.

Подразделение будет работать для защиты окружающей среды, предотвращения и борьбы с этим типом преступлений и конфликтов, а также уменьшения ущерба окружающей среде.

В частности, детективы, инспекторы и полицейские будут работать в 11 полицейских участках аймаков; Архангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь, Төв, Сэлэнгэ, Хубсугул и Хэнтии.

Кроме того, 78 инспекторов этих аймаков будут работать в 74 сомонах вышеупомянутых аймаков, а также на предприятиях, имеющих лесной фонд и имеющих лицензии на разведку и эксплуатацию.