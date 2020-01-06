Прогноз для Монголии на 2020 год от Intellinews

CentralAsia (MNG) - Intellinews опубликовала прогноз на 2020 год для Монголии в сфере политики, финансов и экономики.

bne IntelliNews, ранее известная как Business New Europe, является бизнес-медиа-компанией, ориентированной на развивающиеся рынки. Название компании стилизовано под строчными буквами как "bne" и "IntelliNews" в своих публикациях.

Компания в основном предлагает ежедневные новости через свой ведущий веб-сайт, а также издает ежемесячный журнал bne IntelliNews (ранее назывался Business New Europe), англоязычный журнал. Штаб-квартира компании находится в Берлине. Сотрудники компании работают в разных местах по всему географическому охвату журнала.

Политика

Парламентские выборы 2020 года нависают над Монголией, поскольку популистская политика продолжает удерживать страну в тупике, который до сих пор держался четверть века. Названный «демократическим оазисом» за географическое расположение между двумя авторитарными гигантами, Россией и Китаем, Монголия имеет статус парламентской республики, но когда дело доходит до достижения цели, роль законодательного органа часто парализует. К числу хронических проблем, стоящих перед страной, относятся медленный прогресс в утверждении крупных проектов и незначительный импульс в решении экологических проблем, таких как загрязнение воздуха в столице страны, Улан-Баторе.

Между тем, существуют неопределенности в отношении перспектив переизбрания на 2021 год президента-популиста Монголии Баттулги Халтмаа, бывшего борца самбо, который выиграл президентство в качестве члена правоцентристской Демократической партии (ДП) в 2017 году. Он не совсем близок со своей партией и является скорее фигурой Дональда Трампеска, чем обычным политиком. Аналитики считают, что возвращение к активной политике бывшего президента Монголии Элбэгдорж Цахиа, занимавшего этот пост с 2009 по 2017 год, может создать дополнительные трудности для Баттулги. Если Элбэгдорж помешает Баттулге получить кандидатуру от ДП, левоцентристская Монгольская народная партия (МНП) вряд ли позволит президенту выдвинуть свою кандидатуру. Тем не менее, ДП может изо всех сил пытаться найти жизнеспособную альтернативу Баттулге, политик, которого, как опасаются оппоненты, может попытаться склонить Монголию к политике сильных сторон и от демократии.

В целом, в циклах парламентских выборов в Монголии граждане подавляющим большинством голосов голосуют против партии, контролирующей парламент, из-за разочарования тем, что действующее правительство не выполнило свои обещания. Таким образом, фактическое формирование политики в любой момент полностью отделено от группы, удерживающей власть. Полтическая игра — the ball—the ball, контролируемый парламентом — постоянно перекатывается между MНП и ДП, без каких-либо конкретных последствий для политики.

Выборы обвиняются в националистической дискуссии о богатых полезными ископаемыми Монголии. Кандидаты пытаются извлечь выгоду из недоверия простых монголов к иностранным горнодобывающим компаниям. Монголы, как правило, находятся в состоянии постоянного гнева, так как их добывающее богатство не принесло им никакой выгоды, а лишь немногим привилегированным. Похоже, что большинство избирателей предпочитают государственную собственность на шахты Монголии. Больше того же можно ожидать в 2020 году, когда горнодобывающий сектор станет основным политическим оружием.

Бизнес

Первоначально проект по расширению рудника Оюу-Толгой планировалось увидеть к 2020 году, но вряд ли это произойдет до второй половины 2021 года. Такая задержка повредит свободному денежному потоку шахты. Более длительный период, необходимый для завершения проекта, был вызван неудачами руководства и геополитическими препятствиями, которые привели к увеличению затрат на расширение до 6–8 млрд долларов по сравнению с первоначальными 5,3 млрд долларов. Оюу-Толгой производит медь и золото с 2013 года

Экономика Монголии в 2018 и 2019 годах значительно выиграла от другого крупного сегмента ее горнодобывающего сектора — угля. За первые 11 месяцев 2019 года добыча угля выросла на 38,1% г / г, что связано с ростом экспорта угля в Китай. Пекин заменил северокорейский уголь на монгольский в 2017 году в ответ на санкции против деятельности Северной Кореи по ядерным испытаниям. Китай также заменяет экспорт угля из Австралии монгольским углем. Поставки монгольского угля в Китай выросли на 12% г / г до 2,947 млрд долларов в январе-ноябре.

На фоне угольного бума монгольская государственная угледобывающая компания Эрдэнэс Таван-Толгой ранее в этом году выбрала банки для своего планируемого первичного публичного размещения акций в Гонконге (IPO), чтобы привлечь более 1 млрд долларов. Как сообщается, в их число входят Bank of America и Credit Suisse Group. Компания эксплуатирует угольную шахту Tаван-Толгой, расположенную в пустыне Гоби. Это крупнейшее месторождение угольной руды в Монголии, которое оценивается в более чем 6 миллиардов тонн угля, причем более трети этого объема составляет высококачественный каменный коксующийся уголь.

Успешная продажа акций в Гонконге станет третьей попыткой собрать деньги для разработки рудника Tаван-Толгой после провала международного партнерства в 2011 и 2015 годах. В 2018 году монгольские законодатели одобрили план по продаже до 30% акций Tаван-Толгой. Никаких конкретных подробностей о размерах и сроках предложения не существует, и поэтому неизвестно, будет ли предложение предлагаться в 2020 году или позже.

С другой стороны, животноводческая отрасль Монголии, которая когда-то была главным двигателем экономики страны, сталкивается с угрозами изменения климата и чрезмерного выпаса скота, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ). Фонд утверждал, что национальные и региональные издержки, связанные с экономическим ростом и неравенством в связи с этой экологической угрозой, будут и впредь расти без принятия оперативных мер.

На животноводческую отрасль Монголии приходится почти 90% сельскохозяйственного производства и занято 25% монголов, что обеспечивает больше рабочих мест, чем в любом другом секторе.

Правительство попыталось остановить деградацию земель с помощью официальных целевых показателей по животноводству в Национальной программе по животноводству, установив ограничения на количество скота, которые отражают пропускную способность пастбищ. Меры, однако, остались в основном без внимания, и фактическое количество скота в два раза превышает требуемый уровень.

Без незамедлительных действий 2020 год, вероятно, станет свидетелем продолжения этой экологической тенденции.

Монголия является вторым по величине в мире производителем необработанного и вымытого кашемира, поскольку численность коз в стране составляет 27 млн.голов, а годовой объем производства кашемира составляет 9 400 тонн.

Общая бизнес-среда в Монголии в последнее время немного улучшилась в соответствии с последним рейтингом Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса». Монгольский балл вырос всего на 0,1 пункта до 67,8 в годовом исчислении. Экономика Монголии выросла на 6,3% г / г за первые девять месяцев 2019 года, по сравнению с ростом на 6,6%, зарегистрированным за тот же период прошлого года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Монголии на 6,2% в 2019 году по сравнению с 6,9% в 2018 году. В 2020 году он составит 5,0%.

Более позитивным в отношении вероятного ВВП Монголии является Всемирный банк. Прогнозируется, что в 2019 году он составит 6,9%, что будет поддерживаться высоким внутренним спросом, устойчивыми потоками ПИИ и активным экспортом товаров. Всемирный банк также ожидает, что бюджетный дефицит Монголии в среднем составит около 1,5% ВВП в 2019–21 годах, «что согласуется с более низкой долговой траекторией».

Положительное сальдо внешней торговли Монголии за первые 11 месяцев 2019 года составило 1,5 млрд.долл. США, по сравнению с 1,1 млрд.долл. США, зафиксированными за тот же период 2018 года. Профицит увеличился благодаря росту экспорта на 8,9% г / г до 7,055 млрд.долл. США за этот период. Экспорт частично вырос за счет растущих поставок угля, которые на сегодняшний день приносят примерно 35% общих экспортных доходов Монголии.

Последние данные показывают, что в январе-ноябре стоимость промышленного производства в Монголии увеличилась на 12,8% до 16 трлн.тугриков(€ 5,24 млрд).

Годовая инфляция потребительских цен в Монголии в ноябре составила 5,2%. В месячном выражении она снизилась на 0,4%. В течение большей части года инфляция поддерживалась за счет ускорения роста и потребления, но в октябре она начала замедляться. Эта тенденция может сохраниться до 2020 года на фоне потенциального замедления роста, вызванного замедлением экономики Китая - на долю Китая приходится около 60% экспорта Монголии.

Финансы

Восточноазиатская страна продолжала получать поддержку в 2019 году от программы спасения под руководством МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, которую поддержали международные финансовые институты. Существовали прогнозы, что Монголия получит в общей сложности 800 млн долларов от программы в 2019 году.

Монголия получила более 700 млн долларов от международных кредиторов в рамках пакета спасения в 2017 году и более 800 млн долларов в 2018 году.

Согласно последним суверенным рейтингам Монголии Fitch Ratings и Standard & Poor's, страна находится на уровне «B» со стабильным прогнозом. Moody's оценило суверенный долг Монголии на уровне «B3» со стабильным прогнозом на 30 декабря.

Fitch также прогнозирует, что в Монголии будет зафиксирован дефицит бюджета в размере около 4% в 2020 году по сравнению с профицитом бюджета в 2,6% ВВП, наблюдавшимся в 2018 году. Fitch объяснило, что перспективы продолжающегося финансового роста в 2020 году были гораздо менее определенными из-за недавней истории резкого роста расходов в преддверии парламентских выборов.

Внешний долг Монголии, вероятно, будет продолжать составлять более 200% ВВП в 2020 году. В 2018 году он составил 219% ВВП по сравнению с 240% в 2017 году. Центральный банк страны объявил в сентябре, что за первые девять месяцев 2019 года внешний долг составлял 29,9 млн.долл. США по сравнению с 28,7 млн.долл. США, зафиксированными на конец 2018 года.