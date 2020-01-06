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  6 января 2020
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В Узбекистане итоги повторного голосования на выборах в парламент обнародуют 6 января

CentralAsia (UZ) -  Итоги повторного голосования на выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана будут обнародованы 6 января в 13:00 по местному времени. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

"Предварительные итоги повторного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, которые проводятся 5 января, будут обнародованы 6 января в 13:00 часов по местному времени", - сказал Абдусаломов. По его словам, в соответствии с Избирательным кодексом республики, в повторном голосовании побеждает кандидат, набравший большее число голосов.

Как сообщалось ранее, в результате прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборов граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса республики.

Согласно статье 59 Избирательного кодекса Узбекистана, повторное голосование в воскресенье проводится в общей сложности в 25 избирательных округах. В 22 из них ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а в трех округах при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка.

В борьбе за места в парламенте в повторном голосовании участвуют представители всех пяти зарегистрированных в республике политических партий - Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия.

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