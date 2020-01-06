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  6 января 2020
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В Туркменистане проводят вакцинацию против вирусного гепатита А

CentralAsia (MNG) -  В этом году в национальный календарь профилактических прививок Туркменистана введены три новые вакцины — вакцина против ротавирусной и пневмококковой инфекций, а также против вирусного гепатита А. Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Сообщается, что на данный момент в страну поступили закупленные через Отдел поставок ЮНИСЕФ на средства Госбюджета высококачественные, преквалифицированные ВОЗ ротавирусная и пневмококковая вакцины, а также вакцина против гепатита А, и в прививочных кабинетах Домов здоровья бесплатно началась иммунизация против указанных инфекций.

Вакцинация пневмококковой вакциной проводится детям до одного года в возрасте 2 месяца, 4 месяца и в 12–15 месяцев; ротавирусная вакцина даётся детям до одного года перорально в три этапа — в 2 месяца, 3 месяца и 4 месяца; вакцинация против гепатита, А делается в 18 месяцев. Для иммунизации детей против ротавирусной, пневмококковой инфекций и против гепатита, А население должно обратиться к семейным врачам в территориальные Дома здоровья по месту жительства.

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