Телефоны экстренных служб Ташкента объединят в единый номер «112»

CentralAsia (UZ) - На портале коллективных обращений “Mening fikrim” ("Мое мнение") предлагается создать единую систему коротких номеров, по которой будут звонить в случае чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте. “В целях создания удобств для населения города Ташкента, в дополнение к концепции “Умный город” предлагаю объединить телефонные номера, которые будут звонить в различных чрезвычайных ситуациях, на единый номер (101, 102, 103, 104)", - пишет автор обращения.

Как сообщила пресс-служба Мининфокома, на первом этапе в 2019-2020 годах в городе Ташкенте проводится работа по созданию единой технологической платформы проекта “Безопасный город” с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Исходя из этого, все короткие номера экстренных служб в Ташкенте - 101, 102, 103, 104, 1050, 1055 будут объединены в едином центре и организована работа в рамках единой службы по короткому номеру «112».

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности на объектах социальной сферы, культуры, туризма, вокзалах и рынках будет установлено более 50 тысяч камер наблюдения, а общая база данных составит более 20 миллионов единиц, также будет создана интеллектуальная поисковая система.

На более чем 500 перекрестках будет создана современная сеть управления дорожным движением, внедрена услуга “умной” автостоянки.

Будет разработана электронная цифровая карта с включенными кадастровыми данными, с помощью которой будут созданы возможности быстрого реагирования на незаконные сооружения.

Будет создана единая система мониторинга и контроля за состоянием экологии окружающей среды в городе и интегрирована в ситуационный центр.

Предусматривается создание Учебного центра по повышению квалификации сотрудников службы оперативного дежурства и технических специалистов, а также лаборатории для обеспечения бесперебойной работы системы.