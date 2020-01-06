Гражданам США в Туркменистане советуют принять повышенные меры безопасности

CentralAsia (TM) - Посольство США в Ашхабаде 4 января предупредило американских граждан о повышенной напряжённости в регионе, в связи с чем посоветовало принять повышенные меры безопасности и быть внимательным при оценке ситуации.

Гражданам США рекомендовали держаться не выделяться из толпы и обращать внимание на ситуацию вокруг себя.

Предупреждение американского посольства последовало вслед за эскалацией ситуации на ближнем востоке, последовавшей после убийства американским ударом влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего элитными войсками из состава Революционной гвардии. Это произошло рано утром в прошлую пятницу, вскоре после прибытия самолёта с Касемом Сулеймани в Багдад. Иран пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани.

В субботу Белый дом объявил, что США направляют на Ближний Восток около 3 тысяч солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Как сообщил Reuters со ссылкой на Пентагон, это решение принято в качестве меры предосторожности на фоне умножающихся угроз в адрес США. Войска будут дислоцироваться в Кувейте, куда в начале этой недели уже прибыли 750 американских военнослужащих.

Тем временем Президент США Дональд Трамп заявил в Твиттере, что США готовы "очень быстро и очень сильно" нанести удар по 52 целям в Иране, которые "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры", если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

О гибели одного из самых влиятельных чиновников Ирана – командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касема Сулеймани – стало известно ночью 3 января. Он был убит вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Сразу после этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства, эвакуировал его сотрудников и призвал всех американских граждан покинуть Ирак. В Пентагоне подтвердили, что военные начали операцию по устранению иранского генерала именно по указанию Дональда Трампа.