В Узбекистане родственник пациента напал на хирурга и оставил его без глаза

CentralAsia (UZ) - Дежурный хирург центральной больницы Учкурганского района Наманганской области Одилжон Кулдошев потерял зрение на правый глаз после избиения со стороны родственника одного из пациентов. Об этом сообщили коллеги потерпевшего врача.

По словам одного из очевидцев, инцидент произошел вечером 2 января.

– В ту ночь дядя больного мальчика, которого привезли в нашу больницу, устроил скандал. Мой коллега Одилжон решил успокоить агрессивно настроенного мужчину и вывел его на улицу. Но мужчина ворвался обратно в медучреждение и нанес врачу сильный удар в правый глаз. В результате, Одилжон получил закрытую черепно-мозговую травму. Позже ему поставили диагноз «Крупный травматический разрыв правого глазного яблока, вывих хрусталика глаза», – сказал один из коллег хирурга Одилжона Кулдошева.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев сообщил, что после получения первой помощи медик Одилжон Кулдошев в скором порядке был доставлен в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

«Утром 3 января врач перенес сложную операцию, однако несмотря на усилия специалистов, пациент лишился зрения на один глаз», – написал в своем сообщении руководитель пресс-службы Минздрава.

Прокуратура Намангана возбудила уголовное дело по факту нападения на врача. 30-летний мужчина, подозреваемый в нападении на медика, задержан, ведется следствие.

Отметим, что это не первый случай избиения медиков в Узбекистане. По данным Министерства здравоохранения республики, в течение 2017-2018 годов в стране в общей сложности около 300 медиков были избиты родственниками пациентов.

Минздрав выразил надежду на скорое принятие закона об усилении ответственности за нападение на медработников. Проект закона уже прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса.