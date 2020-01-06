В Улан-Баторе пройдет чемпионат по смешанным единоборствам под эгидой премьера страны

CentralAsia (MNG) - В Монголии 1 февраля в цирке АСА в Улан-Баторе пройдут международные соревнования по смешанным единоборствам (Maximum Fighting Championship-‘MFC-3). Соревнования будут проходить под эгидой премьер-министра Монголии с целью поддержки и развития бойцов ММА.

Лучшие бойцы из США, Японии, России, Бурятии и Тувы будут соревноваться в первом соревновании этого года.

Монгольские бойцы Н. Отгонбаатар и М. Нандин-Эрдэнэ будут освещать соревнования. Они боролись за пояс чемпиона MFC в июне 2019 года.

Кроме того, другие монголы, а именно Б.Баттөр, Б.Бурэнзориг, Т.Ариунболд и А.Гантулхуур готовятся к бою.

Maximum Fighting Championship - это форма канадских смешанных единоборств, которая завоевывает популярность во всем мире. Бывший дом Maximum Fighting Championship в Канаде - это River Cree Resort and Casino в Енох, Альберта, расположенный недалеко от Эдмонтона, Альберта, но также проводивший мероприятия в Эдмонтон Экспо Центре. Maximum Fighting Championship был основан 3 марта 2001 года компанией Pavelich Sports Inc. Марк Павелич является генеральным директором MFC и ведет рабочий день изо дня в день. Дейв Павелич - вице-президент, а Манон Павелич - бухгалтер.