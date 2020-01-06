Экс-банкир Жомарт Ертаев признал вину. Его обвиняют в хищениях в банке RBK

CentralAsia (KZ) - Банкира обвиняют в организации хищений в Bank RBK. Жомарт Ертаев пожелал заключить сделку с правосудием о признании вины, передает informburo.kz.



Банкир Жомарт Ертаев признал свою вину на главном судебном разбирательстве по делу о хищениях в Bank RBK, который проходит в Алматы. Ему предъявили обвинение в организации хищений и легализации денег, полученных преступным путём.

"Вину признаю в полном объёме", – сказал Ертаев.

На скамье подсудимых 37 человек. Среди обвиняемых: Бахыт Ибрагим (бизнесмен) – признал свою вину полностью, Игорь Мажинов (экс-председатель правления Bank RBK) – частично признал вину, Марпу Жакубаева (экс-председатель правления Bank RBK) – воздержалась признавать вину.

Жомарт Ертаев, Игорь Мажинов, Марпу Жакупбаева, Бахыт Ибрагим и часть других подсудимых пожелали заключить сделку с правосудием о признании вины.

В деле 46 эпизодов, 700 томов. Обвинительный акт состоит из 3644 страниц. Прокуроры решили зачитать только 280 страниц. По данным следствия, банку причинён ущерб в размере 143,3 млрд тенге.

Большинство подсудимых обвиняют в хищениях и выдаче заведомо безвозвратных кредитов.