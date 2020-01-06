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  6 января 2020
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Монгольский мальчик стал чемпионом Штата Иллинойс по шахматам

CentralAsia (MNG) -  Ученик международного гроссмейстера А.Энхтуул, живущий в США, юный шахматист Г.Тэнуун победил на 37-м чемпионате “Tim Just Winter Open” в штате Иллинойс.

Тэнуун получает уроки по шахматам онлайн от своей наставницы А.Энхтуул.

А.Энхтуул занимает седьмую позицию в десятке сильнейших шахматисток Монголии и третье место среди женщин со званием гроссмейстера. Она является старшим тренером Международной шахматной академии Elite Brian.

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Чтобы работать специалистом, необходимо удовлетворить нескольким критериям – например, иметь международное шахматное звание и высокий уровень знания иностранных языков.

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