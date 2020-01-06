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  6 января 2020
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В Хорватии выбрали президента

CentralAsia (CA) -  Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Хорватии оказались проигрышными для правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество", поддерживавшей действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович, передает Euronews.

По итогам обработки почти 100% бюллетеней она получила чуть больше 47% голосов.

Ее соперник социал-демократ и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович получил почти 53% голосов и стал новым президентом Хорватии.

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