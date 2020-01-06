В Хорватии выбрали президента

CentralAsia (CA) - Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Хорватии оказались проигрышными для правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество", поддерживавшей действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович, передает Euronews.



По итогам обработки почти 100% бюллетеней она получила чуть больше 47% голосов.

Ее соперник социал-демократ и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович получил почти 53% голосов и стал новым президентом Хорватии.