Монголия отправит свою самую большую юношескую сборную на Олимпийские игры в Лозанне

CentralAsia (MNG) - Монголия отправит рекордное количество шести спортсменов на зимние юношеские Олимпийские игры в этом месяце в Лозанне, объявил Национальный олимпийский комитет страны (НОК).

Спортсмены будут соревноваться в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках - на Играх, которые пройдут с 9 по 22 января.

Это, безусловно, самая большая команда, которую Монголия отправила на зимние юношеские Олимпийские игры.

На первых Зимних юношеских играх в Инсбруке в 2012 году и в Лиллехаммере четыре года спустя Монголию представляли два спортсмена.

Монгольская кспортсменка по скоростному бегу на коньках Сумъяа Буянтогтох выиграла золото в составе смешанной команды НОК на Lillehammer 2016. Очирсух Адъяабаатар был другим монгольским участником зимних юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере, пишет Майк Роуботтом.

Майк Роуботтом, один из самых талантливых британских спортивных обозревателей, освещал Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году и Рио-2016 в качестве главного специалиста по внутренним играм, освещая предыдущие пять летних Игр и четыре зимние Игры для The Independent. Он работал в «Дейли мейл», «Таймс», «Обозреватель», «Воскресный корреспондент» и «Гардиан».

Ожидается, что в Лозанне-2020 примут участие 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из более чем 70 стран и регионов.