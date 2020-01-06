Голливудский журнал опубликовал обзор монгольского фильма «Хийморь»

CentralAsia (MNG) - Историческая драма о молодом кочевнике и его любимой лошади станет представлением Монголии в "Оскаре".

В эпической монгольской поэзии нет связи столь же сильной или глубокой, как любовь между мальчиком и его лошадью. Этот многовековой литературный мотив, восходящий к эпохе Чингисхана, основан на последнем представлении Монголии «Оскаров» и «Золотых глобусов» в лучшей международной кинопробеге «Хийморь» («The Steed»), который по сути представляет собой роман между четвероногим героем и его преданным родственная душа человека, пишет голливудский журнал Hollywood Reporter.

Удостоенный наградой актер-режиссер в Монголии Эрдэнэбилэга Ганболда прославляет кочевую культуру, традиции и фольклор своей родины для молодого поколения. Получив крупные призы на кинофестивалях в Ольденбурге и Сан-Диего, кинолента The Steed переносится в Палм-Спрингс на этой неделе.

По мотивам стихотворения 1962 года «Хурэн морь-Гнедая лошадь» бывшего национального монгольского поэта-лауреата Ч. Лхамсурэн, «The Steed» происходит в начале 20 века, вскоре после русской революции. В бравурном дебютном эпизоде Эрдэнэбилэг излагает панорамный визуальный холст фильма из широких равнин, ярких костюмов, крепких юрт, стоических пастухов и гордых конных воинов. Сначала мы сталкиваемся с отважным протагонистом-подростком Чулууном (Ариунболд Эрдэнэбаяр), свисающим с вертикального утеса высоко над рекой, смело пытающимся выбрать редкий цветок снежного лотоса, надеясь, что его целебные свойства помогут вылечить его больную мать (Энхтуул Г.). Партнер мальчика в этом бросающем вызов гравитации трюке - его любимый конь Расти, его лучший и, очевидно, единственный друг, пишет журнал.

Оставленный сиротами из-за смерти своей матери, Чулуун опустошен, когда его расстается со своим возлюбленным Расти безжалостным, беззубым, коварным “фальшивым святым” человеком.

За ним следует опасное эпизодическое приключение, которое переносит его во все уголки Монголии. Тем временем его любимый конь-приятель отправляется в еще более насыщенное путешествие, в которое входят бандиты, кривые сухопутные бароны, пьяные крестьяне и вооруженные русские солдаты. Он героически спасает себя от смертоносного болота, едва спасаясь от взлома монгольских шашлыков, и даже воссоединяет отчужденную казахскую семью, помогая в рождении их нового ребенка, как какой-то волшебный обратный шепот лошадей.

Эрдэнэбилэг, который также играет одну из главных ролей, рассказывает историю об огромном географическом полотне, которое охватывает скользящую тундру, высохшие пустыни, снежные вершины и идиллические озера. Он также организует некоторые приятные кинетические боевые сцены, в частности, бой с оружием на коне, который использует встроенные в камеру камеры для дополнительного эффекта погружения. Все это действие на Диком Востоке ставится на роскошный счет, исполняемый Национальным симфоническим оркестром Монголии, в котором традиционные народные инструменты сочетаются с зажигательными струнами и духовым оркестром.

Но и этого недостаточно, чтобы спасти Хийморь от его чрезмерно сентиментальных элементов. Потому что эпическая сага Эрдэнэбилэга омрачена плоской характеристикой и свинцовым, на носу диалогом, по крайней мере в его англоязычных субтитрах. Сценарий также омрачен многими ветреными, зловещими речами о глубокой любви, которую все монголы испытывают к своей родине и ее традициям. Любой фильм, который заканчивается лошадью, проливающей слезы патриотической радости, явно преодолевает границу между переваренным пафосом и нелепым китчем, заключил в своей статье Стивен Далтон в журнале Hollywood Reporter.