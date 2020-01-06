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  6 января 2020
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По итогам повторных выборов в парламент Узбекистана лидирует Либерально-демократическая партия

CentralAsia (UZ) -  По итогам повторных выборов в Законодательную палату, прошедших 5 января в 25 избирательных кругах по Узбекистану, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) сохранила лидерство. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии.

Суммарно после двух туров голосования УзЛиДеП получила 53 места в Законодательной палате, Демократическая партия «Миллий тикланиш» — 36 депутатских мест, Социал-демократическая партия «Адолат» — 24 места, Национально-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) — 22, Экологическая партия Узбекистана — 15.

Повторное голосование проходило на 1730 избирательных участках в 25 округах. В список избирателей были включены 3147079 граждан, из них в повторном голосовании приняли участие 1978048, что составляет 62,8% граждан, включенных в список избирателей при повторном голосовании, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Махмуд Истамов.

За повторным голосованием, по его данным, наблюдали более 5000 наблюдателей от политических партий, выдвинутых в депутаты, а также органов местного самоуправления граждан.

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