Авиакомпания MIAT Mongolian Airlines снижает тарифы

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная авиакомпания MIAT на сегодняшний день выполняет рейсы по одному внутреннему и 12 международным направлениям на реактивных авиалайнерах Boeing 767 и Boeing 737. На спрос на воздушный транспорт в Монголии сильно влияет сезонность: интенсивность воздушного движения летом и в 2-3 раза в зимний период.

В соответствии с сезонными колебаниями, компания MIAT снизила свои основные тарифы на 7 процентов, а цены на сезонные рейсы - на 37 процентов, сообщило министерство развития дорог и транспорта Монголии.

Один из самых загруженных маршрутов полетов проходит между Монголией и Южной Кореей, и на сегодняшний день компания MIAT выполняет прямые рейсы по маршруту Улан-Батор-Сеул и Улан-Батор-Пусан, Korean Air и Asiana Airlines между Улан-Батор-Сеул и Air Busan между Пусан-Улан-Батор , Кроме того, местный авиаперевозчик Eznis Airways планирует осуществить прямой рейс в Пусан с марта 2020 года.

По данным Министерства дорожного и транспортного развития, в 2019 году общее количество пассажиров на международных маршрутах на монгольском рынке авиаперевозок достигло 1 миллиона, а на внутренних маршрутах - около 400 тысяч. Среди них только компания MIAT перевозила около 700 тысяч пассажиров.

Общая выручка МИАТа достигает 484,3 млрд.тугриков, а прибыль составила 30,8 млрд.тугриков.