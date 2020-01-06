Оппозиционная Социал-Демократическая партия Таджикистана решила ограничиться выдвижением 8 кандидатов

фото: Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) выдвинула для участия в выборах в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана 8 кандидатов. Лидер СДПТ Рахматилло Зойиров сообщил, что 5 января состоялся 14-й внеочередной предвыборный съезд Социал-демократической партии Таджикистана.

Главным и актуальным вопросом повестки дня съезда был вопрос об участии или бойкоте предстоящих выборов (ранее глава СДПТ требовал отменить предвыборный залог). Председатель СДПТ Р. Зойиров предложил принять участие в выборах и доказывать правоту партии в ходе избирательной кампании. Также прозвучало предложение бойкотировать выборы, передает Avesta.

По итогам дискуссии, прошло предложение председателя СДПТ – «За» 40 голосов, «Против» 2 голоса, воздержались 4.

Рахматилло Зойиров в ходе съезда предложил не выдвигать, как это было в прошлый раз 22 или 28 кандидатов, а ограничится 7-8 кандидатами, но чтобы они представляли все регионы страны.

Таким образом, путём открытого голосования, в партийный список СДПТ были включены 8 человек: Зойиров Р. – председатель СДПТ, Хакимов Ш. – его первый заместитель,

Самадова Д. и Шоназарова Н., которые соответственно представляют Худжанд и Шахритус, Насруллоев Б. – Истаравшан, Одинаев М. – зам. председателя СДПТ (Гиссар),

Азизов К. – председатель молодежной организации СДПТ (Варзоб), Саидов М. – Куляб.

СДПТ считается оппозиционной политической партией Таджикистана.

Напомним, весной 2020 года в Таджикистане состоятся парламентские выборы, а осенью - президентские.