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  6 января 2020
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У государственной компании "Монгольский НПЗ" появится дочерняя компания

CentralAsia (MNG) -  Государственная компания монгольского НПЗ будет расширена за счет дочерней компании, нацеленной на получение независимых финансовых ресурсов и освобождение от долгового бремени.

Дочерняя компания будет отвечать за поставки нефти и розничную торговлю.

От имени правительства Монголии государственная компания «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» отвечает за реализацию проекта по переработке нефти, осуществляемого в аймаке Дорноговь в сотрудничестве с правительством Индии.

Накануне нового года, в октябре, в эксплуатацию сданы 27 километров железной дороги, 17 километров автодороги, разгрузочный терминал и электрораспределительная станция мощностью 110 кВт.

Ранее сообщалось, что во время визита президента Монголии в Индию был решен вопрос о выделении последней дополнительного финансирования на строительство НПЗ в размере $236 млн.

Возведение завода началось летом 2018 года. На предприятии будет ежегодно перерабатываться 1,5 млн тонн нефти. Завод будет производить 560 тыс. тонн бензина, 670 тыс. тонн дизельного топлива и 107 тыс. тонн сжиженного газа в год. Ожидается, что с его запуском Монголия сократит зависимость от импорта топлива.

Совокупные инвестиции в новый НПЗ оцениваются в $1 млрд. Кредит предоставляет Индия. Технико-экономическое обоснование проекта было разработано индийской компанией Engineers India Limited. Завершить все работы и ввести предприятие в эксплуатацию предполагается в конце 2022 года.

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