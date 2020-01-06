Монголия погасит кредиты пенсионеров за счёт выпуска облигаций от доли в месторождении серебра

Пенсионная книжка монголов

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии сегодня решил представить на рассмотрение парламента законопроект о полном и единовременном погашении всех пенсионных кредитов.

Как мы ранее сообщали, президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.

Решение вопроса по погашению остатков пенсионных займов планируется после выпуска облигации от правительства Монголии на месторождении «Салхит».

Месторождение «Салхит» имеет определенный запас в 808,3 тонны серебра и 1117,1 кг золота.

Из 421,1 тысячи пенсионеров, которые в настоящее время получают пенсии, 229,4 тысячи пенсионеров (54,5 процента) взяли кредиты на общую сумму 763,3 млрд тугриков ($279 млн).

Кроме того, выдача пенсионных кредитов в стране будет полностью прекращена.