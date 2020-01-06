[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия погасит кредиты пенсионеров за счёт выпуска облигаций от доли в месторождении серебра
Пенсионная книжка монголов
Пенсионная книжка монголов

CentralAsia (MNG) -  Кабинет министров Монголии сегодня решил представить на рассмотрение парламента законопроект о полном и единовременном погашении всех пенсионных кредитов.

Как мы ранее сообщали, президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления.

Решение вопроса по погашению остатков пенсионных займов планируется после выпуска облигации от правительства Монголии на месторождении «Салхит».

Месторождение «Салхит» имеет определенный запас в 808,3 тонны серебра и 1117,1 кг золота.

Из 421,1 тысячи пенсионеров, которые в настоящее время получают пенсии, 229,4 тысячи пенсионеров (54,5 процента) взяли кредиты на общую сумму 763,3 млрд тугриков ($279 млн).

Кроме того, выдача пенсионных кредитов в стране будет полностью прекращена.

print
  • Монголия вывела $74,9 млн из оффшорной зоны
  • Узбекистан завершил разминирование своей границы с Таджикистаном, - СМИ
  • Андижанский областной суд оставил в силе решение об административном аресте блогера Нуритдинова



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189