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  6 января 2020
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Мирзиёев вручил орден «Эл-юрт хурмати» муфтию Усмонхону Алимову

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев 6 января принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и искренне поздравил его с 70-летним юбилеем.

Как сообщила пресс-служба президента, подчеркнуто, что руководитель Управления мусульман Узбекистана является одним из авторитетных религиозных деятелей не только в нашей стране и Центральной Азии, но и во всем мире, его избрание членом учредительного собрания Союза исламского мира и Всемирного совета улемов, а также включение в список 500 самых влиятельных мусульман мира является предметом гордости для всего народа Узбекистана.

Президент вручил председателю Управления мусульман, муфтию Усмонхону Алимову орден “Эл-юрт хурмати” в знак высокого признания его весомого вклада в развитие исламской культуры и науки в стране.

Усмонхон Алимов выразил Шавкату Мирзиёеву благодарность за высокую награду. Муфтий озвучил готовность активно содействовать широкомасштабной работе по изучению религии Ислам, возрождению и доведению до будущих поколений наследия предков.

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