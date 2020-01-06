В Туркменабаде открылся ранее закрытый ТЦ «Довребап», владельца которого подозревали в связях с «гюленистами»

CentralAsia (TM) - В последние дни 2019 года в Туркменабаде возобновил работу торгово-развлекательный центр «Довребап». Его бывший владелец Руслан Борджаков в конце 2015 года, вскоре после открытия заведения, вынужден был уехать из страны. По информации turkmen.news, мужчину подозревали в связях с «гюленистами». Торговый центр закрылся на несколько лет и только 28 декабря ушедшего года вновь распахнул свои двери.

Сегодня в нем произошло немало изменений, которые сразу бросились в глаза местным жителям. Во-первых, пустующую площадь на первом этаже занял «Кямиль маркет» — сеть супермаркетов по всей стране, один из самых процветающих частных бизнес-проектов в сегодняшнем Туркменистане, который, как предполагают наблюдатели, тесно связан с семьей туркменского президента. «Кямиль маркет» продолжает свободно пользоваться конвертацией валют по государственному курсу, а таможенные требования и биржевая бюрократия его не касаются.

«Кажется, торговый центр окончательно перешел под контроль Семьи, — сообщил источник turkmen.news в Туркменабаде. – Помимо супермаркета, в торговом центре на третьем этаже открылась закусочная «Кямиль» (Тиз тагам) и ресторан «Кямиль».

Клиентов в новом старом «Довребапе» пока немного, часть площадей под магазины на втором этаже центра пока пустуют. Чтобы как-то привлечь покупателей, супермаркет «Кямиль» организовал продажу риса и муки по государственной цене, но строго в ограниченном количестве: 1 пакет муки (2 кг) на человека. В объявлении на прилавке отмечается: «маленьким детям [мука] не выдается».

Но даже такие акции клиентов пока особо не заманивают – они берут муку и уходят домой, потому что на шоппинг в бутиках или еду в фуд-корте центра денег у местного населения нет, отмечает turkmen.news.